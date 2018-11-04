В Германии заявили о необходимости принятия «мелких шагов» в крымском вопросе

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди призвала парламентариев из Германии переоценить ситуацию по Крыму и заявила, что решение ЕС по полуострову превращает жителей российской республики в «политических изгоев».

В своем выступлении она отметила, что решение Евросоюза по Крыму противоречит нормам и принципам демократии, и в XXI веке недопустимо. Также Ковитиди призвала депутатов бундестага к диалогу по вопросам, которые касаются гуманитарной составляющей всей системы европейской безопасности.

В сообщении, которое поступило газете «Известия», сказано, что некоторые члены бундестага выразили согласие с позицией сенатора от Крыма о необходимости решения крымского вопроса, в частности, было озвучено предложение о том, что нужно применить политику «мелких шагов».

В 2014 году Крым вошел в состав РФ после референдума, на котором 96,77% местных жителей отдали голоса за присоединение к России. Киев и ряд западных стран до сих пор итоги референдума не признали.