Вулкан Эбеко на Курилах выбросил четырехкилометровый столб пепла

Выброс пепла высотой до 4,5 километра зафиксировали в воскресенье, 4 ноября на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир.

Шлейф распространился на расстояние до пяти километров к северо-востоку от вулкана, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

В Северо-Курильске, который находится на расстоянии семи километров от вулкана, пеплопада зафиксировано не было, запаха сероводорода также не ощущается. Местным жителям ничего не угрожает.

Вулкан Эбеко расположен на севере острова Парамушир в Сахалинской области. Его высота составляет 1156 метров.