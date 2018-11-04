Внучка советского летчика нашла могилу деда в Испании

На кладбище Санта-Крус-де-ла-Сарсы, небольшого городка, который расположен недалеко от Толедо, есть памятник с надписью на русском языке: «В память о советских военных летчиках, погибших в Испании в период Гражданской войны 1936-1939 годов и похороненных на этом кладбище». На нем значатся семь фамилий, одна из которых - Федор Домбровский.

Через 82 года после его гибели и полвека поисков на эту могилу впервые приехали родственники - правнучка и внучка советского летчика, который сражался за Испанскую Республику.

«Когда погиб дед, моему отцу был всего год, он его не помнил, да и видел, может, один-два раза», - сказала РИА Новости внучка Домбровского Ирина Фомина.

По ее словам, вся жизнь ее отца стала данью уважения памяти отца, он военным врачом. Хотел разыскать место захоронения, но так и не дожил до этого дня.

В Испанию внучка Домбровского прилетела со своей дочерью Евгенией. Впервые увидев фото деда, которую ей показали сотрудники российского посольства в Испании, она долго молчала, а потом сказала: «Как же он похож на отца». Также она узнала о том, что деда посмертно наградили орденом Красного Знамени и орден хранится в Москве в Российском государственном военно-историческом архиве.

По словам внучки Домбровского, ее отец начал поиски деда в 1956 году. Он обращался в архивы и военкоматы, но ему удалось узнать, что прах покоится где-то рядом с Толедо. Отец Фоминой хотел приехать в Испанию, чтобы найти место захоронения, но, поскольку он был военнослужащим, ему нельзя было выезжать из страны. Но за два года до смерти отца, семья узнала о книге Сергея Абросова «Воздушная война в Испании», где есть упоминание о штурмане Домбровском, и о бое, в котором он был смертельно ранен.