На Украине обвинили Меркель в «потере» Крыма

Канцлер Германии Ангела Меркель виновата в том, что Украина потеряла Крым и Донбасс, считает депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь.

Парламентарий обвинил главу немецкого правительства в том, что в 2008 году она выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. А это, считает нардеп, привело к конфликту на юго-востоке Украины и стало причиной воссоединения Крыма с Россией.

«Именно она (Меркель – прим. Ред.) в 2008 году в Бухаресте, вы помните, в угоду путинской России поставила вопрос о не предоставлении Украине ПДЧ (План действий по членству в НАТО)», - сказал Чижмарь в эфире программы «Народ против» на украинском телеканале ZIK.

Крым стал российским регионом после госпереворота на Украине. На референдуме, проведенном в марте 2014 года большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина итогов референдума не признала и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.