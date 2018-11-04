Война мемов: иранский генерал ответил Трампу новым постером в духе «Игры престолов»

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани, руководящий подразделением специального назначения «Эль-Кудс», ответил на публикацию Дональда Трампа, в которой президент США в саркастической форме анонсировал принятие новых санкций в отношении Ирана. По стилистике кадр напоминал один из анонсов популярного сериала «Игра престолов».

Сулеймани выложил в своем Instagram ответную фотографию.

«Я выстою против тебя», - гласит надпись на картинке.

Кроме того, Сулеймани потребовал от американского президента перестать сыпать угрозами.

«Ты можешь начать войну, но мы будем теми, кто ее закончит. Мы готовы выступить против тебя», - подписал он фотографию.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Ограничения затронут около 700 иранских компаний.