Глава МИД Германии рассказал, как сохранить мир в Европе

Европе необходимо переосмыслить режим контроля над вооружениями, чтобы сохранить мир на континенте. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам главы немецкой дипломатии, в первую очередь необходимо сохранить действующий Договор о ракетах малой и средней дальности, поскольку отказ от него равнозначен ликвидации самого большего мирового достижения в сфере разоружения.

«Даже во время холодной войны велся постоянный диалог, чтобы обеспечить прозрачность и избежать недоразумений. Мы хотим опираться на ту же платформу и убедить в этом партнеров в Европе в ближайшие месяцы», - рассказал Масс в интервью изданию Der Spiegel.

Ранее Москва официально заявила, что готова к работе по поддержанию действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об одностороннем выходе из которого ранее заявили США. Однако, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, России для этого нужны ответственные партнеры.