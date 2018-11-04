В Аргентине обнаружили останки неизвестного ранее динозавра

Ученые обнаружили кости динозавра неизвестного вида в аргентинской провинции Неукен.

Исследовательская группа, в состав которой вошли специалисты из Испании и Аргентины, установили, что динозавр жил около 110 миллионов лет назад. Неизвестный ранее вид получил название Lavocatisaurus agrioensis.

Уточняется, что он являлся травоядным, передвигался на четырех конечностях, а также обладал длинной шеей и хвостом. В длину динозавр был около 12 метров. Более того, рядом археологи нашли останки еще двух, предположительно, молодых особей.

Полные текст исследования приводит научное издание Acta Palaeontologica Polonica.

Стоит отметить, что место обнаружения костей вымерших рептилий ранее было пустыней, что не является типичной средой обитания для динозавров.