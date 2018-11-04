Мэрил Стрип и Джоан Роулинг потребовали от ООН расследовать убийство Хашогги

Более сотни артистов, журналистов, писателей и иных деятелей культуры подписали открытое письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В нем они призвали главу организации провести независимое расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Как говорится в сообщении общественной организации PEN, в числе подписавших документ деятелей немало известных лиц. Среди них автор саги про Гарри Поттера Джоан Роулинг, актриса Мэрил Стрип, актер Алек Болдуин и драматург Том Стоппард.

«Чудовищное убийство известного журналиста и обозревателя в чужой стране является грубым нарушением прав человека и вызывает тревогу относительно роста подавления инакомыслия в Саудовской Аравии, чье правительство в последние годы заключает в тюрьму писателей, журналистов, правозащитников и адвокатов», - говорится в письме.

Джамаль Хашогги был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле второго октября. Расследование ведется турецкой стороной. На родине журналиста сперва отрицали его гибель на территории дипломатического представительства, однако потом признали этот факт. По предварительным данным, тело убитого могли растворить в кислоте.