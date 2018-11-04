США признали вклад России в оказании гуманитарной помощи Сирии

В Госдепе США заявили, что Вашингтон признал позитивную роль России в решении вопроса доставки гуманитарной помощи в Сирию в лагерь «Рукбан».

В госдепартаменте отметили, что Россия выполняет постановления Совета Безопасности ООН по доставке гумпомощи. Кроме того, власти США выразили надежду, что Москва и далее продолжит сотрудничество с сирийским правительством.

«Мы надеемся, что Россия будет использовать свое влияние на режим для устранения продолжающегося отсутствия гуманитарного доступа на большей части территории Сирии», - говорится в официальном документе.

Помимо этого, в Госдепе положительно отреагировали на новость о том, что «ООН наконец-то может начать оказывать помощь лагерю беженцев».