На МКС сняли первое в космосе видео с разрешением 8К

На борту Международный космической станции сняли первое в мире видео из космоса с разрешением 8К. Для производства ролика космонавты использовали видеокамеру Helium 8К от компании RED.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале NASA. На ролике разрешением 8192 на 4320 пикселей запечатлен быт обитателей станции – работа, отдых, научные эксперименты и многое другое. В частности, можно увидеть, каким образом секвенируется ДНК выросших в космосе растений.

Обитатели МКС не впервые снимают впечатляющие видеоролики. Ранее было опубликовано сделанное космонавтом Олегом Артемьевым видео, на котором с уникального ракурса запечатлен лунный закат с эффектом исчезающего спутника.