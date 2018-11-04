В Казахстане мужчина «воскрес» спустя два месяца после похорон

Необычный случай произошел в Казахстане, в пригороде Атырау. Там мужчина вернулся домой спустя два месяца после собственных похорон.

Как сообщает местное издание «Ак Жайык», мужчина ушел из дома 20 июня и не вернулся. Родственники пропавшего подали заявление в полицию, а спустя время их вызвали в морг. Тело не удалось опознать, однако после проведения экспертизы личность погибшего была установлена.

В сентябре 63-летнего мужчину похоронили, однако в октябре тот вернулся домой. По его словам, все это время он работал в другом районе области, однако через какое-то время решил вернуться.

В настоящий момент семья «покойника» обдумывает вариант подачи иска в суд. При этом в институте судебных экспертиз оправдались, заявив, что «существует 0,08% погрешности».