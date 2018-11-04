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Сами себя высекли: почти весь экипаж арестованного Киевом сухогруза оказался украинским

Вадим Синицын
03:52 04.11.2018
Cухогруз управлялся смешанным экипажем, в котором был всего один россиянин – второй помощник капитана. Сам капитан, как и все остальные члены команды, являются гражданами Украины.
Фото: Юрій Луценко, Facebook

Первого ноября киевские власти арестовали в порту Мариуполя «российский» сухогруз, на котором перевозился произведенный в самопровозглашенной ДНР металл. Однако выяснилось, что почти весь экипаж судна имеет украинское гражданство.

Как сообщает «Таймер», сухогруз управлялся смешанным экипажем, в котором был всего один россиянин – второй помощник капитана. Сам капитан, как и все остальные члены команды, являются гражданами Украины.

«Наказать» ДНР у киевских властей также не вышло. Выяснилось, что груз на судне принадлежал Бельгии, причем он перевозился в режиме «free on board». Это означает, что формально груз стал собственностью получается в момент доставки в порт загрузки, тогда же прошла и оплата. Таким образом, задержанием данного судна Украина навредила только Бельгии и себе самой.

Об аресте сухогруза ранее с пафосом объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он назвал задержание «нашим ответом санкциям» и заявил, что груз металла на борту якобы произведен на «захваченном оккупантами заводе».

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