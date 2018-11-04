Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел «Глонасс-М» на орбиту

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М» после отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала в 23:17 по московскому времени третьего ноября с космодрома Плесецк. Российский навигационный спутник был выведен на расчетную орбиту в запланированное время.

Запуск производился под руководством заместителя главнокомандующего Александра Головко. Ракета-носитель стартовала успешно, все необходимые предстартовые операции прошли в штатном порядке согласно плану.

Запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС уже принят на управление наземными средствами. Контроль осуществляют специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова.

За почти прошедший 2018-й год данный пуск является четвертыми, произведенным с космодрома Плесецк. Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2» проводятся регулярно, начиная с 2004 года. За все время было проведено 36 пусков.