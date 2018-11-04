Московский метрополитен выразил сожаление после инцидента с Васильевой

Московский метрополитен извинился перед российской актрисой Татьяной Васильевой, которая накануне получила травму головы в московском метро, а также призвал всех граждан соблюдать правила пользования общественным транспортом.

«Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», - передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом отмечается, что пострадавшая заходила в вагон поезда в тот момент, когда уже мигал красный запрещающий сигнал.

«Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась», - добавили представители метрополитена.

Кроме того, в сообщении напоминается о важности соблюдения правил пользования подземкой.

«После объявления "Осторожно, двери закрываются!" и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Татьяна Васильева получила травму головы в московском метро: ее голову прищемило дверями. После чего народную артистку доставили в Институт Склифосовского.