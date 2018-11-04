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Генерал НАТО рассказал о непреодолимых сложностях в случае войны с России

Вадим Синицын
02:59 04.11.2018
Главной трудностью, по мнению генерала НАТО, станет транспортировка солдат и техники европейских стран. Все они страдают от давних проблем с логистикой и действуют слишком медленно для противостояния потенциальному «продвижению российских войск».
Генерал НАТО рассказал о непреодолимых сложностях в случае войны с России
Фото: Armin Weigel, Globallookpress

Страны Североатлантического альянса могут столкнуться с проблемами в случае гипотетического военного конфликта с Российской Федерацией. Таким мнением поделился руководитель международного военного штаба НАТО Ян Брукс.

Главной трудностью, по мнению генерала, станет транспортировка солдат и техники европейских стран. Все они страдают от давних проблем с логистикой и действуют слишком медленно для противостояния потенциальному «продвижению российских войск».

«С военной точки зрения они двигаются недостаточно быстро… Предстоит большая работа, но мы должны быть амбициозны и предельно ясны», - цитирует Брукса издание Defense News.

Низкая мобильность сил НАТО на потенциальном «восточном фронте» зависит от двух вещей, уверен генерал. Во-первых, от нерешенных логистических проблем и недостаточного количества дорожных коммуникаций, годящихся для военной техники и обладающих вменяемой пропускной способностью. Во-вторых, имеют место юридические проблемы – не все страны Европы одобрят пересечение своих границ военными Альянса.

На данный момент эти проблемы остаются нерешенными и для их решения почти ничего не предпринимается. Чтобы иметь возможность хоть как-то «противостоять России» в случае возможного военного конфликта, придется проделать огромное количество работы, подчеркнул генерал НАТО.

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