В Великобритании 30-летний мигрант выдавал себя за 15-летнего школьника

Родители учеников одной из британских школ пожаловались на 30-летнего мигранта, выдающего себя за 15-летнего школьника, после чего руководство учебного заведения направило соответствующее обращение в Министерство внутренних дел.

Как сообщает The Telegraph, изначально одноклассники приехавшего из Ирана студента выразили опасения, что мужчина явно старше заявленных 15 лет. Свои догадки они передали родителям.

«Судя по фото, ему явно больше 30 лет. Как он может учиться, общаться, ходить в столовую вместе с нашими детьми, при этом выдавая себя за подростка?» - приводит издание слова матери одного из школьников.

По ее словам, «ученик» плохо говорит по-английски и с трудом общается с преподавателями.

Отмечается, что гражданин Ирана приехал в Великобританию без документов как беженец. В его случае возраст должны были установить сотрудники миграционных служб или социальные работники.

После поступивших жалоб «ученик» перестал посещать школу. МВД проверяет обстоятельства дела.