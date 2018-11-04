Парковка в Москве будет бесплатной 4 и 5 ноября

В праздничные дни 4 и 5 ноября парковка в российской столице будет бесплатной. Об этом рассказали в организации «Администрации московского парковочного пространства».

Таким образом, москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставлять автомобили на всех общедоступных платных парковках города в воскресенье и понедельник. Парковки, снабженные шлагбаумами, работают в обычном режиме.

«Мы просим водителей соблюдать правила парковки и оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства для жителей и гостей столицы», - говорится в сообщении организации.

Четвертого ноября в России празднуется День народного единства. Ранее в преддверии этого праздника прошел социологический опрос, в ходе которого россияне назвали символы, которые, по их мнению, являются объединяющими для народов России.