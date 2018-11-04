Кустурица даст концерт в Москве в День народного единства

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступит со своей группой The No Smoking Orchestra в Москве, 4 ноября.

Как следует из сообщения пресс-службы концертного агентства Moscow Show, выступление посвящено выходу новой пластинки Corps Diplomatique («Дипломатические корпус» - прим.ред.), а также юбилею фильма режиссера «Черная кошка, белый кот». Картине исполняется 20 лет. Выступление пройдет в Московском международном Доме музыки.

Так, помимо новых песен, музыканты исполнят и известный саундтрек Bubamara из кинофильма.

Это отнюдь не первое шоу артиста в России. Например, в сентябре текущего года ансамбль Кустурицы выступил на фестивале «Звезды на Байкале», а в августе режиссер вместе со своими коллегами-музыкантами The No Smoking Orchestra отправился в большое путешествие по Крыму, во время которого он успел пообщаться с поклонниками и даже исполнить с ними несколько песен.