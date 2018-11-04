Культовая группа Spice Girls вернется на сцену без Виктории Бэкхем

Культовая британская поп-группа Spice Girls из 90-х все-таки будет воссоединена. Участницы коллектива собираются вернуться на музыкальную сцену в «золотом составе», однако без Виктории Бэкхем.

Как сообщает издание The Sun, девушки объявят о воссоединении и новом гастрольном турне. Певицы уже записали обращение с этой новостью, оно увидит свет в следующий понедельник.

По какой причине Виктория Бэкхем не планирует возвращаться в Spice Girls, в материале не уточняется. Сейчас бывшая певица и жена известного футболиста является известным модельером и, судя по всему, не намерена делать перерывы в текущей карьере.

В последний раз Spice Girls на короткое время воссоединились в 2012 году. Тогда в Лондоне проходили Олимпийские игры, и ради возможности выступить на этом событии коллектив вернулся на сцену.