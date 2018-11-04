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В ТЦ Владивостока прокомментировали инцидент с отказом выпускать скорую с парковки

Дарья Михалина
01:24 04.11.2018
Сотрудник ТЦ «Седанка Сити» рассказал, что не выпустивший с парковки машину скорой охранник был новичком, который лишь выполнял инструктаж.

Во Владивостоке охранник торгового центра «Седанка Сити» отказался выпускать с парковки приехавшую на вызов машину скорой помощи. Мужчина требовал, чтобы водитель транспортного средства внес деньги за простой автомобиля.

Комментируя инцидент, один из работников торгового центра заявил, что охранник был новичком и лишь выполнял инструктаж. Когда он получил указания от начальства выпустить скорую, он сразу же это сделал.

Тем не менее, стоит отметить, что эта подстанция скорой помощи обслуживает весь пригород Владивостока. Так, ценой любой задержки может стать человеческая жизнь.

По словам фельдшера подстанции Евгении Рязановой, в тот момент, когда водитель спецтранспорта разбирался с охранником, бригаде приходили следующие вызовы.

«Были вызовы, нам нужно было выехать. Работать дальше. Люди же звонят. Звонки поступают, вызова копятся. А мы стоим. А люди ждут», - рассказала она «Звезде».

Приблизительно через десять минут охранник согласился пропустить спецмашину. Он поместил другую карточку в аппарат, шлагбаум открылся, а автомобиль покинул парковку.

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