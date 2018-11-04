Огромная надувная горка рухнула на детей в парке аттракционов в Англии

Семь детей получили ранения различной степени тяжести после серьезной аварии на надувном горке. Это произошло в парке развлечений в городе Уокинг на юге Англии.

Как сообщает местное Eagle Radio, пострадавшие получили очень серьезные травмы. В парке проходила крупная ярмарка и планировался крупный фейерверк. В момент подготовки к нему рухнула надувная горка, на которой находилось много детей.

Из-за инцидента фейерверк был отменен. Руководство парка очистило его от всех посетителей, чтобы медицинский вертолет мог безопасно приземлиться. Травмированных детей госпитализировали в травматологические центра Лондона.

Точная причина аварии в данный момент неизвестна. На месте работает полиция, им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.