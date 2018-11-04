В Рио-де-Жанейро полыхает госпиталь «Лоуренсу Жоржи»: видео

В одной из больниц Рио-де-Жанейро произошел крупный пожар.

Он разгорелся в медучереждении «Лоуренсу Жоржи» в обед на втором этаже здания.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Спустя время специалистам удалось ликвидировать возгорание. Тем не менее, на месте продолжают работать экстренные службы.

Как сообщает телевизионная сеть Globo, все пациенты были оперативно эвакуированы. В результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что из-за ЧП более всего был поврежден отдел скорой помощи. На время проведения восстановительных работ он не будет функционировать.