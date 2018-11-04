Порошенко позвал в Донбасс турецких военных

Президент Украины Петр Порошенко предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану прислать своих военнослужащих в Донбасс. Предполагается, что президент Украины хочет видеть турецких военных в составе миссии миротворцев ООН.

По словам Порошенко, он предложил Эрдогану сделать межнациональный диалог более активным, в том числе путем включения турецких миротворцев в состав миссии ООН в Донбассе. Что по этому поводу думает Эрдоган, осталось неизвестным.

«Мы доверяем Турции и будем счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира в Донбассе посредством размещения своей миротворческой миссии в составе ООН», - цитирует агентство УНИАН президента Порошенко.

Ранее сообщалось, что далеко не все американские военные одобряют идею миротворческой миссии ООН в Донбассе. Так, по мнению командора ВМС США Гарра Табаха, Украина зря рассчитывает на поддержку организации.

Табах отметил, что ООН за время существования не помогла разрешить ни одного конфликта, и в среде американских военных за этой организацией, чья аббревиатура на английском звучит как UN, закрепилось прозвище «useless nobody» - «бесполезные никто».