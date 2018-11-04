СМИ: авиаудар коалиции США в Сирии привел к смерти 15 мирных жителей

Коалиция во главе с США нанесла воздушный удар по городу Хаджин в Сирийской арабской республике. В результате, по данным местного агентства Sana, погибли 15 мирных жителей.

По информации СМИ, целью авиации коалиции якобы был форпост боевиков ИГИЛ*, однако воздушные удары были нанесены по домам мирных граждан рядом с мечетью Халеда ибн Валида. Среди погибших есть женщины и дети.

По словам очевидцев, число жертв может возрасти. Ракетно-бомбовые удары разрушили дома жителей, и под обломками зданий могут находиться тела. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее стало известно, что боевые самолеты коалиции нанесли удары по домам мирных жителей в населенном пункте ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. В тот раз целью налета тоже были названы формирования боевиков, однако пострадали обычные граждане.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.