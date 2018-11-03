Столб «адского огня»: опубликовано видео мощного пожара на газовой магистрали под Рязанью

На газопроводе «Средняя Азия – Центр» в районе села Малиновка Рязанской области произошло повреждение трубы. В результате вспыхнул сильнейший пожар.

Судя по видео с места событий, полыхающий газопровод имеет действительно впечатляющий вид. Над местом повреждения возвышается огромный огненный столб высотой более пятнадцати метров.

В данный момент на месте работают спасатели и пожарные, факельное горение продолжается. Жертв и пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует. Следственное управление СК РФ проводит проверку, после локализации и устранения возгорания они приступят к осмотру места происшествия.