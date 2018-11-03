«Союз-2» со спутником «Глонасс-М» стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, запуск произошел в 23.17. Он осуществлялся под руководством заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерала-полковника Александра Головко.

Отмечается, что пуск ракеты-носителя прошел успешно, все предстартовые операции также прошли в штатном режиме.

В настоящее время разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от ракеты «Союз».

Предполагается, что выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.

Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2» регулярно проводятся, начиная с 2004 года. За все время было проведено 36 пусков. За 2018 год состоявшийся пуск является уже четвертым по счету с космодрома Плесецк.