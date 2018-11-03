СК РФ проводит проверку из-за пожара на газопроводе под Рязанью

Следственное управление СК РФ по Рязанской области организовало проверку после пожара на магистральном газопроводе неподалеку от села Малиновка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«После локализации возгорания и устранения воздействия опасного фактора следователи приступят к производству осмотра места происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», - говорится в сообщении СК РФ по региону.

По предварительной информации, повреждение подземной трубы газопровода произошло на 1843-м километре магистрали «Средняя Азия – Центр» около 18 часов третьего ноября. Сейчас подача газа остановлена. По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет, угрозы ближайшим населенным пунктам не наблюдается.

На месте происшествия работают спасатели. От МЧС России выехали 10 единиц техники и 24 человека. Они работают над локализацией пожара.