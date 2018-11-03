Выбрана новая обладательница титула «Мисс Земля»

В 2018 году обладательницей титула «Мисс Земля» стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен, сообщает в субботу издание Rappler.

Конкурс проходил в филиппинской Маниле. Победитель конкурса красоты занимается изучением маркетинга и владеет английским. Нгуен рассказала об экологическом проекте по сохранению реки Меконг в стране.

Титул «Мисс Огонь» получила Мелисса Флорес из Мексики, новой «Мисс Вода» стала колумбийка Валерия Айос, а титула «Мисс Воздух» оказалась удостоена Мелани Мадер из Австрии.

Конкурс красоты «Мисс Земля» проводится с 2001 года на Филиппинах и его отличительной способностью является то, что участницы должны представить экологический проект.