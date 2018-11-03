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Украинский писатель объяснил «странную любовь» украинцев к России

Валентина Пескова
22:15 03.11.2018
По данным нового соцопроса в стране выросло число положительно настроенных к России респондентов.
Украинский писатель объяснил «странную любовь» украинцев к России
Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress

Современный украинский писатель и сценарист Андрей Кокотюха написал статью для издания «Новое время», в которой объяснил, на чем держится у украинцев «странная любовь к агрессору». Под последним, естественно, подразумевается Россия.

Причина, по мнению автора, заключается в культурном влиянии, которое оказывает Россия на украинцев. При этом автор приводит данные последнего социологического опроса на Украине, согласно которому число положительно настроенных к России жителей страны выросло до 38%. В них, отмечает Кокотюха, входит как минимум 10 миллионов не только взрослых, но и детей.

«Ведь это им, рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать. “Там русский дух, там Русью пахнет”. Никто не придает разрушительного значения положительным эмоциям, которые внуки получают от ласковых бабушкиных голосов. Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор», - пишет автор материала.

Помимо сказок Пушкина, «странная любовь» украинцев к России держится также на произведениях Толстого, Достоевского и Чехова. А еще – на русских фильмах, которые транслирует телеканал «Интер».

При этом Кокотюха замечает, что все это происходит на фоне того, что сами «россияне Украину как не любили, так и не любят». На последнее автору так и хочется возразить. Но, похоже, упорно считая Россию «агрессором, ведущим войну», он этого просто не поймет.

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