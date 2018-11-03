Скончался народный артист РФ Олег Лавров

Народный артист России, режиссер и актер Олег Лавром умер на 71-м году жизни в Тверской области, заявила пресс-служба Кимрского театра драмы и комедии.

Как сообщили в театре, у актера осталась супруга, дочь и внуки.

По данным местным СМИ, Лавров страдал от сахарного диабета, а несколько дней назад впал в кому.

«Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким. Прощание состоится в понедельник, 5 ноября, в драмтеатре. Похоронят артиста на кимрском кладбище», - сообщили в театре.

Олег Лавров родился в 1948 году в Кимрах в актерской семье. В 70-х годах служил актером Московского областного театра драмы, после чего стал артистом в Кимрском государственном театры драмы и комедии, а с 1994 года стал его худруком. Заслуженным артистом России Олег Лавров стал в 1996 году, а в 2017 уже – народным артистом.