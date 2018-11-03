Военная полиция РФ сопроводила гумконвой ООН в лагерь беженцев «Рукбан» в САР

Российская военная полиция обеспечила безопасность гумконвоя ООН из Дамаска в лагерь беженцев «Рукбан», который расположен на сирийско-иорданской границе возле американской базы в Эт-Танфе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По просьбе представителей ООН, военнослужащие РФ сопроводили гумконвой до границы 55-километровой «зоны безопасности» вокруг базы США. Также безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты – два Ми-8АМТШ и один Ми-24.

Гуманитарный груз общим весом около 450 тонн состоит из продуктов питания, продовольственных товаров, медикаментов и предметов первой необходимости.

Савченко напомнил, что всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон было проведено 1979 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза - 3096 тонн.

По словам генерал-лейтенанта, в настоящее время продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксировано два обстрела населенных пунктов Деджадж провинции и Абу-Дали провинции Хама. Погибло четверо и ранен один военнослужащий САР», - уточнил Савченко.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1979 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3096 тонн.