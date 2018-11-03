Армия Египта назвала причину падения МиГ-29

Причиной падения египетского МиГ-29М, который потерпел крушение на учениях 3 ноября, стали неполадки в системе управления самолетом. Об этом заявил представитель армии арабской республики.

«Истребитель потерпел по причине технической неисправности в системе управления самолета. Пилот спасся», - отметили в ведомстве.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что российские специалисты отправятся в Каир, чтобы помочь в расследовании инцидента.

Напомним, самолет МиГ-29М разбился в Египте на учениях при выполнении тренировочного полета.