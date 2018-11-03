Космический корабль «Федерация» начали готовить к испытаниям

Новый перспективный космический корабль «Федерация», который создается в РФ, готовят к автономным и комплексным испытаниям. Об этом сообщили в пресс-службе РКК «Энергия».

Автономные испытания проведут для проверки работоспособности изделия, а также его узлов, для устранения неисправностей. Комплексные нужны для проверки взаимодействия систем в максимально приближенных к реальности условиях. Специалисты начали изготавливать макеты корабля, в том числе конструкции и бортовых систем.

Отмечается, что основной объем рабочей конструкторской документации уже выпущен. Работы по созданию космического корабля, как заверили в компании, проходят в соответствии с генеральным планом.

«Начало летных испытаний перспективного транспортного корабля запланировано на 2023 год», - подчеркнули в РКК «Энергия».

Космический корабль «Федерация» будет предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, но и в дальний космос тоже. Экипаж корабля будет составлять до четырех человек. По данным компании, запланировано, что в режиме автономного полета «Федерация» сможет находиться до 30 дней, а вот в составе орбитальной станции – целый год.