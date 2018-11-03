Как будто опасных преступников: полиция в Мытищах жестоко задержала пожилую пару

В Сети появилось видео задержания пожилой пары в подмосковных Мытищах за то, что дедушка пытался продать что-то со своей тележки. Судя по ролику, несколько сотрудников полиции никак не могли задержать бабушку с дедушкой за незаконную торговлю, потому что «опасные преступники» нападали на правоохранителей и не хотели идти в отделение МВД РФ.

«Задерживают пожилых дедушку и бабушку. Как я понимаю, это здание мытищинского вокзала, а дедушка торговал чем-то с тележки, чтобы обеспечить себе прибавку к своей скромной пенсии», - написал автор ролика.

По предварительным данным, сотрудники полиции отобрали у пожилой пары палки, без которых им было бы тяжело идти, и силой пытались доставить их в отделение. Стариков отталкивали от тележки, хватали за руки и не отпускали. Когда пожилой мужчина упал, ему даже никто не помог встать.

«Опасный преступник был схвачен, отфигачен и увезен в околоток под смешки доблестных сотрудников на своей же собственной тележке. Любимый город может спать спокойно», - добавил автор видео.

Помимо сотрудников полиции в форме, на видео присутствовал еще один мужчина, одетый в гражданскую одежду, который повторял старикам, что они должны пройти в отделение и преграждал им дорогу.

Чем закончилась история с задержанием престарелых «преступников», пока не известно. В подмосковном управлении МВД РФ заявили «Звезде», что знают об инциденте, однако никак прокомментировать произошедшее не могут.