В Киеве задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма: видео

Бывший глава апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, занимавший свой пост в 2011-2014 годах, задержан в Киеве. Как сообщает «112.Украина», он находился в розыске по подозрению в «госизмене».

Пресс-секретарь генерального прокурора страны Юрия Луценко Лариса Сарган также сообщила об этом в Facebook.

Генпрокурор Украины заявлял, что Чернобук якобы осуществлял «подрывную деятельность», помогая крымским судам перейти на работу в соответствии с российским законодательством, а также призывал судей на заседании суда в марте 2014 года получать российские паспорта.

Затем он стал судьей Апелляционного суда Днепропетровской области. Осенью 2016 года его отправили в отставку. Сам экс-глава Апелляционного суда Крыма все обвинения отрицает.

В настоящее время бывшему крымскому судье выбирают меру пресечения.