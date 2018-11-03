Магистральный газопровод полыхает в Рязанской области

Прорыв магистрального газопровода произошел в Рязанской области. После ЧП начался пожар. В настоящее время зафиксировано факельное горение высотой до 15 метров, об этом сообщает оперативный штаб.

По данным МЧС, угрозы для местных жителей нет.

«В 17 часов 55 минут в районе села Унгор Путятинского района поступила информация о порыве магистрального газопровода. Угрозы населенным пунктам нет. Отключений не последовало. Пострадавших нет», - сообщает МЧС по Рязанской области.

На место происшествия выехали 10 единиц техники, 24 человека. Из них от МЧС России 2 единицы техники, 4 человека личного состава.

В свою очередь очевидцы неподалеку от места ЧП уже сняли пожар на видео. На записи видно, как огромное красное зарево полыхает в ночном небе.