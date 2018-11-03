Столп огня в небо: взрыв дома в Карелии попал на видео

Взрыв отопительного котла привел к пожару в жилом доме в поселке Шуя в Карелии, сообщает ГУ МЧС по республике.

По данным экстренного ведомства, хозяйственная постройка загорелась, так как в ней взорвался отопительный котел. После этого огонь перешел на соседнее здание. В результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС отметили, что пожар был локализован, происходит его тушение. В ликвидации возгорания участвуют 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах виден взрыв, после которого в воздух поднялись клубы густого дыма.