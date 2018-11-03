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В УПЦ отказались признать соглашение Порошенко с Константинополем

Валентина Пескова
19:14 03.11.2018
Такую позицию озвучил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).
В УПЦ отказались признать соглашение Порошенко с Константинополем
Фото: president.gov.ua

Документ, подписанный сегодня между президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, не имеет значения с точки зрения церковных канонов. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря). По словам архиепископа, ни одна из сторон нигде не опубликовала текста подписанного соглашения.  А это свидетельствует о том, что между Порошенко и Константинополем нет никакого доверия.

«Несмотря на различные заявления, они друг другу не доверяют, поэтому придумывают различные подписи для того, чтобы получить то, к чему они стремятся. Этот документ не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов и с точки зрения светского права», - цитирует архиепископа Климента РИА Новости.

Напомним, сегодня в Стамбуле Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей заключили соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом. Порошенко поблагодарил Варфоломея за встречу «полную мудрости».

В РПЦ расценили подобные действия, как очередную попытку президента Украины «политизировать ситуацию с церковью на Украине». По словам руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, Порошенко хочет полностью исключить каноническую Украинскую церковь из процесса и взять власть над церковью в руки политики.

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