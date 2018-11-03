Четверо шведских военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии

Четыре шведских солдата получили травмы в ДТП с бронемашинами во время учений НАТО «Trident Juncture 18» в Норвегии.

Инцидент произошел в норвежском графстве Хедмарк. Как сообщает издание Expressen, три бронированных автомобиля съехали с дороги, одна из них врезалась в легковой автомобиль. Отмечается, что всех пострадавших госпитилизировали.

«В аварии участвовали только шведские солдаты и транспортные средства», - говорит пресс-секретарь пресс-службы Минобороны Швеции Филипп Саймон. На месте происшествия работает полиция Норвегии и военная полиция.

В Северной Европе начались учения НАТО «Trident Juncture-2018», в которых принимают участие 29 стран-членов блока, а также Швеция и Финляндия. В маневрах задействованы более 50 тысяч военнослужащих.