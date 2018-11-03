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Украина впервые за 19 лет применила ЗРК С-300В1

Валентина Пескова
18:36 03.11.2018
Министерство обороны страны отчиталось о стрельбах на полигоне «Ягорлык».
Украина впервые за 19 лет применила ЗРК С-300В1
Фото: Минобороны Украины

Украина продолжает военные стрельбы на государственном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. Согласно информации от начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, впервые за 19 лет на испытаниях была применена мобильная зенитная ракетная система С-300В1.

«Ее расчет уничтожил две цели», - написал Муженко на своей странице в Facebook.

Кроме того, о стрельбах отчиталось и Министерство обороны Украины. По информации на сайте ведомства, во время маневров под Херсоном состоялись ведомственные испытания ЗРК С-125-2Д1, модернизируемого ЗРК «Оса-АКМ», боевые стрельбы ЗРК «Бук-М1» и, как уже было отмечено, специальные стрельбы зенитных ракетных систем С-300В1.

Помимо этого ведущие специалисты предприятий оборонной промышленности проводят проверки технического состояния зенитных ракетных комплексов «Куб», «Тор» и ракет к ним.

Напомним, Воздушные силы ВС Украины проводят испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности в Херсонской области. На время проведения стрельб закрыто воздушное пространство над Черным морем. Испытания завершатся завтра, 4 ноября.

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