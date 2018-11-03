«Обязателен к просмотру» - россияне советуют соотечественникам фильм «Несокрушимый»

«Трогательный и реалистичный» - так отзываются зрители о фильме «Несокрушимый». Военная драма основана на реальных событиях и посвящена подвигу танкиста Семена Коновалова, чей экипаж в одиночку справился с десятками единиц вражеской техники. Когда машина была сильно повреждена, наши захватили немецкий танк и вернулись на нем к своим.

К «Несокрушимому» российский зритель оказался неравнодушен. Вроде бы фильм закончился, уже титры, а выходить никто не торопится, говорят, смакуют послевкусие... Пробирает до дрожи:

«Нам понравилось, муж сидит прикованный, боится пошевелиться», - отметила жительница Ростова. «Были моменты, когда плакать захотелось», - сказали в Калининграде.

Поддержку у зрителей лента нашла потому, что каждый в ней открывает что-то свое. Тут можно и нервы пощекотать - все-таки военная драма, и историю изучить - картина основана на реальных событиях. Фильм повествует о подвиге экипажа танка КВ-1 Семена Коновалова. Летом 42-го под Ростовом ему пришлось в одиночку сражаться с целой колонной фашисткой бронетехники. Обыкновенный подвиг, о котором немногие знали до этого фильма.

«Мне понравилась храбрость Коновалова», - добавили в Калининграде. «Для тех, кто уважает свою страну, обязателен к просмотру», - подчеркнули в Крыму.

Многие специально ждали каникул, чтобы целым классом или всей семьей, с детьми, пойти в кино на «Несокрушимого». Уже, казалось бы, искушенный российский зритель снова поверил в военное кино и приятно удивлен премьерой.

«Фильм очень понравился, научились снимать», - отметили в Севастополе.

Остросюжетный и широко обсуждаемый «Несокрушимый» стал главным пунктом в списке дел россиян на эти выходные.