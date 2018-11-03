Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Обязателен к просмотру» - россияне советуют соотечественникам фильм «Несокрушимый»

Ольга Бороднева
18:10 03.11.2018
Фильм повествует о подвиге экипажа танка КВ-1 Семена Коновалова. Летом 42-го под Ростовом ему пришлось в одиночку сражаться с целой колонной фашисткой бронетехники.

«Трогательный и реалистичный» - так отзываются зрители о фильме «Несокрушимый». Военная драма основана на реальных событиях и посвящена подвигу танкиста Семена Коновалова, чей экипаж в одиночку справился с десятками единиц вражеской техники. Когда машина была сильно повреждена, наши захватили немецкий танк и вернулись на нем к своим.

К «Несокрушимому» российский зритель оказался неравнодушен. Вроде бы фильм закончился, уже титры, а выходить никто не торопится, говорят, смакуют послевкусие... Пробирает до дрожи:

«Нам понравилось, муж сидит прикованный, боится пошевелиться», - отметила жительница Ростова.

«Были моменты, когда плакать захотелось», - сказали в Калининграде.

Поддержку у зрителей лента нашла потому, что каждый в ней открывает что-то свое. Тут можно и нервы пощекотать - все-таки военная драма, и историю изучить - картина основана на реальных событиях. Фильм повествует о подвиге экипажа танка КВ-1 Семена Коновалова. Летом 42-го под Ростовом ему пришлось в одиночку сражаться с целой колонной фашисткой бронетехники. Обыкновенный подвиг, о котором немногие знали до этого фильма.

«Мне понравилась храбрость Коновалова», - добавили в Калининграде.

«Для тех, кто уважает свою страну, обязателен к просмотру», - подчеркнули в Крыму.

Многие специально ждали каникул, чтобы целым классом или всей семьей, с детьми, пойти в кино на «Несокрушимого». Уже, казалось бы, искушенный российский зритель снова поверил в военное кино и приятно удивлен премьерой.

«Фильм очень понравился, научились снимать», - отметили в Севастополе.

Остросюжетный и широко обсуждаемый «Несокрушимый» стал главным пунктом в списке дел россиян на эти выходные.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.11.2018, 17:14
В РПЦ рассказали о нежелании духовенства УПЦ поддерживать автокефалию Украины
Дата03.11.2018, 04:55
Шойгу подвел итоги учебного года в Вооруженных Силах РФ
Дата03.11.2018, 18:30
Российские фигуристы Забияко и Энберт выиграли Гран-При в Хельсинки
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.