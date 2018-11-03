Ко Дню народного единства в Москву прибыла икона XVI века «Умиление»

Чудотворную икону Богоматери «Умиление», привезенную специально ко Дню народного единства, сегодня встретили в Москве. С молебном святыню установили на специальном аналое на входе в Манеж.

Икона станет самым значимым и самым древним произведением выставки «Сокровища музеев России», которая будет проходить с Манеже с 4 по 25 ноября. Подход к реликвии будет организован для всех желающих.

Древний образ Богородицы с младенцем Иисусом был создан в 1512 году. Изображение украшено жемчугом, алмазами, изумрудами и аметистами. Икона известна своей целительной силой и считается защитницей границ России.

Всего на выставке «Сокровища музеев России» будут представлены 300 экспонатов со всей страны. Многие из них раньше были недоступны зрителю.