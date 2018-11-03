МиГ-29 потерпел крушение в Египте – ОАК

В Египте при выполнении тренировочного полета потерпел аварию истребитель МиГ-29М, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как заявили в ОАК, в ближайшее время российские технические специалисты направятся в Каир на помощь в расследовании инцидента.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта», - отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о падении одного из истребителей МиГ-29М, который был поставлен в 2018 году в рамках коммерческого контракта. Отмечается, что пилот успел катапультироваться.

ВВС Египта заключили контракт на 46 российских истребителей МиГ-29М/М2, которые обошлись Каиру в 2,5 млрд долларов. Истребитель четвертого поколения предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов и любых метеоусловиях в свободном пространстве.