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В РПЦ рассказали о нежелании духовенства УПЦ поддерживать автокефалию Украины

Валентина Пескова
17:14 03.11.2018
По словам митрополита Волоколамского Илариона, Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий в епархиях УПЦ пользуется практически единодушной поддержкой.
В РПЦ рассказали о нежелании духовенства УПЦ поддерживать автокефалию Украины
Фото: president.gov.ua

В большинстве епархий канонической Украинской Православной Церкви духовенство и паства открыто поддерживают своего Предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, и выступает за сохранение единства с Московским Патриархатом. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телепередачи «Церковь и мир».

Владыка упомянул о том, что на днях митрополит Одесский и Измаильский Агафангел провел епархиальное собрание, в ходе которого состоялось тайное голосование по вопросам: поддерживаете ли вы митрополита Онуфрия и удовлетворяет ли вас статус Одесской епархии в составе Украинской Православной Церкви?

«Из 413 представителей духовенства, которые отдали свои голоса, 406 проголосовали "за", три проголосовали "против", четыре воздержались. Это само по себе показывает, что поддержка Блаженнейшего Онуфрия является практически единодушной», - рассказал председатель ОВЦС.

Такие же настроения, по словам митрополита Илариона, в большинстве епархий канонической УПЦ: люди поддерживают митрополита Онуфрия и единство УПЦ с РПЦ, и не одобряют разбойнические действия представляющего Контантинополь Патриарха Варфоломея, то есть легализацию раскола, которую он осуществил.

Митрополит РПЦ также упомянул, что в пользу автокефалии публично высказались только один или два архиерея. На что другие священники заметили, что если те уйдут в автокефалию, они за ними не пойдут.

Заявление митрополита Волоколамского Илариона прозвучало после новости о том, что сегодня, 3 ноября, президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей заключили соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом. Стороны подписали документ в Стамбуле. При этом Порошенко поблагодарил Варфоломея за встречу, «полную мудрости».

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