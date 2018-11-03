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«Автокефалия нужна была Порошенко, пусть и создает церковь имени себя» - протоиерей Игорь Фомин

Василиса Морозова
17:07 03.11.2018
Протоиерей Игорь Фомин рассказал «Звезде» об истинных причинах происходящего на Украине с УПЦ МП.

Украинская православная церковь Московского патриархата не просила никакой автокефалии, это было нужно лишь украинскому президенту Петру Порошенко, заявил «Звезде» настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

По его словам, если Порошенко нужно быть во главе церкви на Украине, то пусть такую и создает.

«Сложно говорить, о чем они договорились. Церковь - не камни и краски, а люди, объединенные Христом и спасением. Они организуют поместные церкви. На Украине это Украинская православная церковь Московского патриархата, которая пользуется полной автономией. Она не просила никакой автокефалии. Это нужно только президенту Украины Петру Порошенко. Но разве он и его семья могут быть церковью? Тогда и нужно ее назвать Православная церковь имени Петра Порошенко», - отметил протоиерей.

Игорь Фомин уверен, что Вселенский патриарх не имел права вмешиваться в церковные дела Украины, поскольку это только способствует расколу церкви.

«Вопрос крайне политизирован, к церкви он имеет очень мало отношения, нас пытаются разъединить еще больше. На таком ментальном уровне. Имеет ли право Вселенский патриарх Варфоломей давать внутри другой поместной церкви автокефалию каким-то отдельным людям? Мне кажется нет. Нельзя вклиниваться в семью, которая сложилась, она начнет разваливаться», - добавил священнослужитель.

Он отметил, что даже в Константинополе уже засомневались в правильности своих решений по поводу Филарета, когда отменили анафему и все запреты, наложенные РПЦ на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата.

«Мы видели, что на Украине произошел раскол. Филарет Денисенко учинил раскол, что внесло смуту в умы людей. Сейчас Константинополь говорит, что, наверно, мы плохо сделали, что Филарета восстановили в правах. Они заявили это неофициально. Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что к миру это не приведет», - подытожил Фомин.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей заключили соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом.

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