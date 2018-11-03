В Кабуле афганский военный атаковал солдат НАТО
В результате один американский военнослужащий убит, второй получил ранения.
Фото: Allison Dinner ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Афганистане американские военные миссии НАТО подверглись нападению со стороны местного военнослужащего афганской армии. Об этом сообщается в пресс-релизе миссии.
«Один американский военнослужащий был убит, еще один получил ранение во время нападения на них постороннего в Кабуле 3 ноября», - говорится в тексте сообщения.
Раненого солдата доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.
По факту инцидента проводится расследование.
Также в пресс-релизе отмечено, что стрелявший, по предварительным данным, после нападения на солдат НАТО был ликвидирован.