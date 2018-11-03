В Кабуле афганский военный атаковал солдат НАТО

В Афганистане американские военные миссии НАТО подверглись нападению со стороны местного военнослужащего афганской армии. Об этом сообщается в пресс-релизе миссии.

«Один американский военнослужащий был убит, еще один получил ранение во время нападения на них постороннего в Кабуле 3 ноября», - говорится в тексте сообщения.

Раненого солдата доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

По факту инцидента проводится расследование.

Также в пресс-релизе отмечено, что стрелявший, по предварительным данным, после нападения на солдат НАТО был ликвидирован.