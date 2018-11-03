Суд в Москве продлил задержание школьнику, у которого нашли бомбу: видео с места

Пресненский суд Москвы отложил рассмотрение вопроса об аресте несовершеннолетнего, в квартире которого было обнаружено взрывное устройство.

«Постановлением суда срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа, то есть до 14.50 6 ноября», - сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

В субботу 3 ноября суд начал рассмотрение ходатайства следствия об аресте молодого человека. Слушание прошло в закрытом режиме.

По версии оперативников, мальчик собрал дома СВУ, которое он хотел взорвать на День народного единства. Однако правоохранители вычислили его и задержали.

Ранее сообщалось, что против юноши, изготовившего взрывное устройство, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ - «незаконное приобретение, сбыт, хранение или перевозка взрывчатых веществ» и «незаконное изготовление взрывчатых устройств».