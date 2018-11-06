Свои деньги. Какие бонусы приносит военнослужащим зарплатная карта?

Если в 2009 году соотношение снятия денежных средств к электронным расчетам было 75% на 25%, то в 2017 году этот показатель равнялся уже 60% на 40%. Большую роль здесь играют зарплатные карты, на долю которых приходится до 80% карт, эмитированных в России.

Это подтверждают и данные исследования Mediascope. Самыми популярными способами оплаты в Интернете остаются банковские карты, интернет-банки и электронные деньги. При этом число тех, кто рассчитывается банковскими картами, выросло на 12,2% по сравнению с прошлым годом, на долю таких операций приходится порядка 88,9%.

«Пока никто не говорит о полном уходе наличных денег в расчетах в ближайшей перспективе. Тем не менее доля безналичных платежей растет», - подтверждает директор аналитического центра Rank Reseach Group Юрий Грибанов.

Снизить тарифы на обслуживание позволят конкуренция и развитие технологий. Один из успешных примеров - премиальная карта Промсвязьбанка, которая выдается военнослужащим, оформившим в банке зарплатный проект.

Привилегии военнослужащим

Промсвязьбанк большое внимание уделяет работе с военнослужащими Министерства обороны РФ. Банк заключил договор с Единым расчетным центром ведомства, который начисляет денежное довольствие всем военнослужащим. Кроме того, для личного состава Минобороны РФ действует специальный тариф. Он составлен с учетом основных потребностей военнослужащих, которые банк выявил в ходе масштабного исследования отношений широкого круга военнослужащих к деньгам, банкам и банковским продуктам.

С картой Промсвязьбанка не нужно переживать, где снять деньги и как их перевести, когда возникнет нужда. Наличные можно снять в банкомате любого банка или перевести бесплатно жене, ребенку или родителям, тем более что банк выпускает бесплатно четыре дополнительные карты, привязанные к одному счету. Чтобы получать зарплату на карту Промсвязьбанка, достаточно просто написать заявление. На основании этого заявления банк откроет счет и выпустит зарплатную карту. Являясь зарплатным клиентом Промсвязьбанка, владелец карты получает сразу несколько бонусов.

Ключевое преимущество зарплатной карты Промсвязьбанка - возможность снять до одного миллиона рублей в банкомате любого банка без комиссии. Теперь не нужно отстаивать километровые очереди к одному конкретному банкомату, опасаясь, что именно на вас в этом банкомате закончатся деньги.

Другое не менее важное преимущество владельцев зарплатной карты Промсвязьбанка - возможность переводить до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки без комиссии. Достаточно один раз настроить платежный шаблон по реквизитам счета получателя, и переводить деньги можно будет очень просто.

«Увеличение суммы лимита бесплатных переводов до 100 тысяч рублей в месяц позволит клиентам проще и комфортнее переводить средства, например, погашать ипотечные кредиты или оплачивать услуги ЖКУ, - говорит директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина. - При этом не потребуется отслеживать остаток лимита на бесплатные переводы - он отображается при осуществлении перевода».

Используй свою зарплатную карту по максимуму

Стоит помнить, что карты - это не только средство платежей и хранения денежных средств, но и множество дополнительных возможностей. Например, не снимая деньги с карты Промсвязьбанка, можно заставить их работать и получить в конце месяца деньги в виде бонуса. На среднемесячный остаток ежемесячно начисляются средства в размере 5% годовых. Кроме того, расплачиваясь картой в магазинах, ее владелец получает кешбэк. Кроме того, банк периодически запускает акции для своих клиентов. Все начисленные кешбэк-баллы можно просто и быстро сконвертировать в онлайн-банке из расчета 1 балл равняется 1 рублю.

«В этом плане карты намного выгоднее наличных, которые никаких бонусов покупателю не дают», - отмечает Юрий Грибанов.

Таким образом, суммировав все бонусные программы, в конце месяца владелец карты может получить весьма существенную сумму.