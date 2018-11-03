Стали известны новые подробности дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе

Журналисты выяснили, что перед групповым изнасилованием девушки-дознавателя в Уфе произошла потасовка, в которой участвовала еще одна девушка.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, подруга изнасилованной девушки, тоже дознаватель, проявила симпатию к одному из обвиняемых, 34-летнему начальнику отдела по вопросам миграции Уфимского района майору Павлу Яромчуку. А он, как стало известно, нравился и пострадавшей. Это привело к конфликту между девушками.

В итоге подруга покинула мероприятие в кабинете, а дознавателя, по предварительным данным, изнасиловали три полицейских начальника. Как утверждает газета, 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, его друг, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и уже упомянутый Яромчук не только насиловали девушку, но и били. ДНК-экспертиза подтвердила факт изнасилования. На теле дознавателя были обнаружены «биоматериалы» указанных лиц, а врачи зафиксировали «множественные повреждения и разрывы тканей».

По данным следователей, инцидент произошел в ночь на 30 октября. Подозреваемых уволили «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», расследование продолжается. Максимально все подозреваемые могут получить по 10 лет на каждого.