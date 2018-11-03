Российские ученые нашли способ провести телепортацию

Ученые из МФТИ и Российского квантового центра открыли способ передачи информации между квантовыми компьютерами с помощью телепортации. Об этом сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».

Специалисты решили одну из самых сложных проблем в разработке нового поколения вычислительных машин. Квантовые компьютеры, в отличие от всех обычных современных, «думают» не битами, а кубитами. Соответственно, эти машины несут в себе больше информации и более производительны. До недавнего открытия связать отдельные кубиты в единую сеть было невозможно. Однако ученые нашли способ «телепортировать» информацию между ними.

Стоит отметить, что открытие вряд ли приблизит специалистов к изобретению способа перемещения людей во времени и пространстве. К тому же в мире науки понятие «телепортация» имеет другой смысл. В этом случае предметы не переносятся в пространстве. Под «телепортацией» подразумевается копирование свойств частицы А на аналогичную частицу Б, которая находится на некотором удалении. При этом в масштабах частиц предмет Б ничем не будет отличаться от удаленного А.